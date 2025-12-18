現役ドラフトで中日からＤｅＮＡに移籍が決まった浜将乃介外野手（２５）が１８日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。

俊足と強肩が売りの浜は、「チャャンスがもらえてない立場だったので、新たな環境で、たくさんアピールしてチャンスをモノにしたいと思います。肩には自信がある」と決意表明。「悔しい気持ちもありますし、見返してやろうという気持ち」と新天地でのブレークを誓った。

東海大甲府から四国ＩＬｐ・高知、日本海Ｌ・福井を経て、２０２２年度ドラフト５位で中日に入団。今季１軍初昇格し５試合に出場した。

会見に同席した木村洋太球団社長は「将来有望の選手と認識している」と伸びしろに期待。チームは左打ちの外野手が多いが、「スピードだったり肩だったりという強い武器を持っている。ここの厚い層に割って入るチャンスはあるんじゃないかなと思っています」と期待を込めた。

移籍にあたり、今季限りで現役引退した前中日・中田翔氏から激励の連絡をもらい送り出されたという浜。「ハマのハマショーと呼んでください」と笑顔で話した。