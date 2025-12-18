モノマネ芸人・むらせ、結婚を報告「結婚はいつするか？から、いや今でしょ！」
お笑い芸人・むらせが18日、Xを更新。結婚したことを報告した。
【写真】手書きの文書で結婚を報告したモノマネ芸人・むらせ
むらせは「ご報告です！ むらせ、12月15日に一般の方と入籍いたしました」と報告。「これまで支えてくれた皆様、ほんと痛み入ります！結婚はいつするのかなぁ？と思ってましたが“いつか”じゃなくて“今でしょ”と思いました。で、で、で、 これからも変わらずモノマネして頑張りますので、よろしくお願いします！」と自身のモノマネレパートリーの林修の「今でしょ！」と掛けながら伝えた。
結婚の報告とともに、妻と薬指の指輪を披露した写真や夫妻のイラスト、結婚の報告を伝える手書きの手紙を投稿した。
むらせは太田プロダクションに所属するお笑い芸人。1986年5月11日生まれ。岐阜県出身。特技はドラマものまね作り(100作達成！)、Jリーグ選手ものまね、ジャニーズものまね。
■主なものまねレパートリー
松岡昌宏、木村拓哉、東山紀之、二宮和成、横山裕（関ジャニ∞）、平野紫耀（King＆Prince）
田中圭、高橋一生、阿部寛、北村一輝、玉木宏、小泉孝太郎、佐藤健、堤真一、リリー・フランキー、西島秀俊、鈴木亮平、竹内涼真、ムロツヨシ、藤木直人、綾野剛、三浦翔平、桐谷健太、中村倫也、コカドケンタロウ・中岡創一（ロッチ）、高橋茂雄（サバンナ）、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）
林修先生、DAIGO、速水もこみち、本田圭佑、中田英寿、中居正広
歌ものまね：ゆず、ファンキー加藤（FUNKY MONKEY BABYS）、GReeeeN、SMAP、三浦大知
顔ものまね：M・シューマッハ、中村獅童、馬場博之（ロバート）、木村カエラ、森泉
サッカーJリーグチームものまね：名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、浦和レッドダイヤモンズetc
