元阪神・関本賢太郎、愛車の高級車との“お別れ”を報告 2ショット添え「新たなオーナーさんがもし阪神ファンの方なら…」
プロ野球の阪神タイガースで活躍し、現在は野球解説者でタレントの関本賢太郎（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛車との“お別れ”を報告した。
【写真】「かっけーです」“お別れ”する高級車との2ショットを披露した関本賢太郎
関本は投稿で「3年ちょっと色々なところに連れて行ってくれたディフェンダーくんが旅立って行きました」「HPS AUTOP BUYERSさんで高価買取して頂いたのでディフェンダーくんも笑顔に見えました」「新たなオーナーさんがもし阪神ファンの方ならご希望されれば納車の日に写真に収まりに行きますよと約束を交わして来ました」と伝え、“お別れ”する愛車との2ショットを添えた。
この投稿にフォロワーからは「かっけーです」「あのディフェンダーを手放されるのですね！とてもかっこよく憧れの車ですが手が出ないです…」「心遣い最高やな」などの声が寄せられている。
