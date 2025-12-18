±Ñ¹ñ¤ÎÉ×ÉØ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î2²¯±ßÅöÁª¡¡³ÎÎ¨¤Ï24ÃûÊ¬¤Î1
¡ÊCNN¡Ë±Ñ¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÎÉ×ÉØÉ×ºÊ¤¬Êõ¤¯¤¸¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¹â³ÛÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î³ÎÎ¨¤Ï24ÃûÊ¬¤Î1¤À¡£
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Î¥Õ¥§¥¤¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤Ïµ¤¤Ë¤»¤ºÄ©Àï¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢16Æü¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÊõ¤¯¤¸¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥í¥Ã¥¿¥ê¡¼¡×¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÖºÆ¤ÓÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤¬ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î³«¶È°å¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥í¥Ã¥¿¥ê¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤¬»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿®¤¸¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ºÇ½é¤ÎÅöÁª¤Ï2018Ç¯6·î¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥í¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¤Î¡Ö¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ç100Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó2²¯±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ÅöÁª¸å¤â2¿Í¤ÏºÆ¤ÓÂçÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¤â¤Ã¤ÆÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¤Â³¤±¤¿¡£
2¿Í¤Ïº£²óºÆ¤Ó100Ëü¥Ý¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×¤Ï¡¢2ÅÙÅöÁª¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ò24ÃûÊ¬¤Î1¤È¸«ÀÑ¤â¤ëÀìÌç²È¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÂçÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤â2¿Í¤Î¶ÐÏ«°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÛÃ£°÷¤Î¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´ÖÃæ¡¢½µ7ÆüÆ¯¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ò´Þ¤á¡¢´µ¼Ô¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2¿Í¤Ï¡¢¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Î¤È¤¤Ï¡¢¿Í¤Ë¼Ö¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½õ¤±¤¿¡£°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡Ê¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ë