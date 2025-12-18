マウスコンピューターは12月18日、独自に展開するクリエイター向けブランド「DAIV」における新製品として、NVIDIA Studio認定を取得したGeForce RTX 5060 Ti搭載のデスクトップPCを発売した。

DAIV、NVIDIA Studio認定を取得したGeForce RTX 5060 Ti搭載のクリエイター向けPC

クリエイター向けとしてはエントリー向けのNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiをグラフィックスに採用するPC製品。RTX GPUのパフォーマンスとAI高速化を組み合わせることで、より高速なビデオ編集、より滑らかな 3D レンダリング、シームレスなライブ ストリーミングなどに活用可能だという。製品は国内生産で、24時間365日のサポートが付帯する。