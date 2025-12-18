DAIV、NVIDIA Studio認定を取得したGeForce RTX 5060 Ti搭載のクリエイター向けPC
マウスコンピューターは12月18日、独自に展開するクリエイター向けブランド「DAIV」における新製品として、NVIDIA Studio認定を取得したGeForce RTX 5060 Ti搭載のデスクトップPCを発売した。
DAIV、NVIDIA Studio認定を取得したGeForce RTX 5060 Ti搭載のクリエイター向けPC
クリエイター向けとしてはエントリー向けのNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiをグラフィックスに採用するPC製品。RTX GPUのパフォーマンスとAI高速化を組み合わせることで、より高速なビデオ編集、より滑らかな 3D レンダリング、シームレスなライブ ストリーミングなどに活用可能だという。製品は国内生産で、24時間365日のサポートが付帯する。
DAIV、NVIDIA Studio認定を取得したGeForce RTX 5060 Ti搭載のクリエイター向けPC
クリエイター向けとしてはエントリー向けのNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiをグラフィックスに採用するPC製品。RTX GPUのパフォーマンスとAI高速化を組み合わせることで、より高速なビデオ編集、より滑らかな 3D レンダリング、シームレスなライブ ストリーミングなどに活用可能だという。製品は国内生産で、24時間365日のサポートが付帯する。