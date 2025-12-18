FRUITS ZIPPERらKAWAII LAB.全グループ、プレゼントの受け取り終了へ ファンレターは「今後も変わらずお受け取り」
【モデルプレス＝2025/12/18】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らが所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」が17日、それぞれのグループ公式サイトにて、プレゼントの受け取りを終了することを発表した。
公式サイトでは「これまで多くの皆さまより、心のこもったプレゼントをお送りいただいておりましたが、所属アーティストの増加に伴い、保管場所の確保や確認作業の面で対応が難しくなってまいりました」と報告。「そのため誠に勝手ながら、2025年12月末をもちまして、プレゼントのお受け取りを終了させていただく運びとなりました」と伝えている。
「ライブ・イベント会場などでのプレゼントのお預かりも、同様に終了させていただきます」と呼びかけ、ファンレターは変わらず受け取るとしている。
「KAWAII LAB.」には現在、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE（キャンディチューン）、SWEET STEADY（スイートステディ）、CUTIE STREET（キューティーストリート）、MORE STAR（モアスター）の5組のアイドルグループが所属している。（modelpress編集部）
◆KAWAII LAB.プレゼントの受け取り終了へ
