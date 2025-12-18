Ý¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð 1st¼Ì¿¿½¸YouTubeÇÛ¿®ÆÃÅµ³¨ÊÁ²ò¶Ø¡Ú¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡ÛÝ¯ºä46¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤¬¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü19»þº¢¤è¤ê¡ÖÝ¯ºä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢19Æü19»þ¤«¤é20Æü18»þ59Ê¬¤Î24»þ´Ö¡¢Sony Music Shop¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÆÃÅµÉÕ¤¼Ì¿¿½¸¡ÊÄÌ¾ï¥«¥Ð¡¼ÈÇ¡Ë¤ÎWÆÃÅµ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºäÆ»¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Ç°µ´¬ÈþµÓÈäÏª
WÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥«¡¼¥É¡×¤Î2¤Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏÌ¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢»£±Æ½éÆü¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡È¤Þ¤Ä¤ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡£¾¾ÅÄ¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤Þ¤±¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÜºÙ¤ÏÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤È¥í¥È¥ë¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½ÃÏ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÍºÂç¤Ê¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÀî¤Ê¤É¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£»£±ÆÃæ¤Ë26ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄ¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢YouTubeÇÛ¿®WÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ²ò¶Ø
¢¡¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡×
