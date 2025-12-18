岡田紗佳、ミニスカ姿で美脚披露「ドキッとした」「オフショットも絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が12月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたコーディネート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】プロ雀士の31歳美女「ドキッとした」ファン二度見のミニスカ姿
岡田は「おもろすぎる実家でテレビ見てる感じで最高」とつづり、17日放送の「奇跡体験！アンビリバボー もうすぐクリスマス！真冬のミステリーSP！」（19時〜）に出演していることを報告し、番組収録時のオフショットを投稿。ケーブル編みのトップスにミニスカートを合わせて、美しい脚のラインが際立つスタイリングを公開している。
この投稿には「美脚すぎる」「ミニスカ姿最高」「オフショットも絵になる」「このスタイル憧れる」「見惚れる美しさ」「ドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
