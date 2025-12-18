釈由美子、しなやかな二の腕際立つノースリーブドレス姿「無敵のビジュアル」「オーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の釈由美子が12月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのロングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳美人女優「無敵のビジュアル」話題のノースリーブドレス姿
◆釈由美子、ノースリーブドレス姿を公開
釈は「本日の衣装」とつづり、ブラックを基調にしたレースデザインのロングドレス姿を投稿。腕のしなやかなラインが際立つノースリーブデザインで、シンプルながらも上品で存在感のある姿を公開している。
◆釈由美子の投稿に反響
この投稿には「上品で清楚」「華やか」「女神みたい」「無敵のビジュアル」「オーラすごい」「憧れる」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
