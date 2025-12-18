釈由美子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/18】女優の釈由美子が12月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのロングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】47歳美人女優「無敵のビジュアル」話題のノースリーブドレス姿

◆釈由美子、ノースリーブドレス姿を公開


釈は「本日の衣装」とつづり、ブラックを基調にしたレースデザインのロングドレス姿を投稿。腕のしなやかなラインが際立つノースリーブデザインで、シンプルながらも上品で存在感のある姿を公開している。

◆釈由美子の投稿に反響


この投稿には「上品で清楚」「華やか」「女神みたい」「無敵のビジュアル」「オーラすごい」「憧れる」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

