きょうは日差しが暖かいものの、北風が冷たく感じられるでしょう。

【写真を見る】東海地方 週末は広く雨予想 気温は平年より5℃ほど高いため山間部も雨か 来週水曜日や木曜日も雨の見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/18･昼）

正午前の名古屋市内は、雲はほとんどなく青空が広がっています。この時間の気温は11.5℃、湿度は45％で朝よりも風が強く吹いています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。空気がカラッとして、各地で洗濯日和になりそうです。風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しましょう。

最高気温は名古屋や岐阜、津などで13℃前後、高山で8℃の予想です。北風が強まり、日中も日陰では空気がヒンヤリとするでしょう。

【週間予報】

あす金曜日はおおむね晴れるでしょう。あさって土曜日や日曜日は、広く雨が降る見込みです。気温は平年より5℃ほど高く、山間部でも雪ではなく雨になる所が多いでしょう。

来週水曜日や木曜日も雨が降る予想です。天気や気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。