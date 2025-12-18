１８日前引けの日経平均株価は前営業日比５０５円３９銭安の４万９００６円８９銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億３９３０万株、売買代金概算は２兆４９４７億円。値上がり銘柄数は１０７２、対して値下がり銘柄数は４８９、変わらずは４８銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は売り優勢の地合いで、日経平均の下げ幅は一時８００円を超え、４万９０００円台を割り込む場面があった。前日の米国株市場ではデータセンター建設計画を巡る先行き不透明感が警戒されオラクル＜ＯＲＣＬ＞が急落。他のハイテク株にも売りが広がった。米株取引終了後に決算を発表したマイクロン・テクノロジー＜ＭＵ＞が時間外で上昇したものの、リスク回避ムードを払拭するには至らなかった。この流れを受けて東京市場でもＡＩ・半導体関連の主力銘柄に売りがかさみ全体指数を押し下げた。もっとも、個別株への物色意欲は根強く、プライム市場の値上がり銘柄数は値下がり数を上回り、全体の６割強が上昇した。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞をはじめ、アドバンテスト＜6857＞やレーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞が値下がりした。フジクラ＜5803＞も安い。三菱重工業＜7011＞や川崎重工業＜7012＞、日立製作所＜6501＞が軟調。アサヒグループホールディングス＜2502＞が大幅安となった。半面、リクルートホールディングス＜6098＞が底堅く推移。ＫＤＤＩ＜9433＞、中外製薬＜4519＞、東京電力ホールディングス＜9501＞もしっかり。ＳＢＩ新生銀行＜8303＞が水準を切り上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

