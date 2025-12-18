テクニカルポイント ドル円 21日線の控える155.92が重石
157.25 エンベロープ1%上限（10日間）
157.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.92 21日移動平均
155.76 現値
155.76 一目均衡表・基準線
155.70 10日移動平均
155.68 一目均衡表・転換線
154.63 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.14 エンベロープ1%下限（10日間）
153.07 一目均衡表・雲（上限）
151.17 100日移動平均
150.27 一目均衡表・雲（下限）
148.46 200日移動平均
ドル円は上昇傾向も、この上に控える21日線が重石となっている。
157.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.92 21日移動平均
155.76 現値
155.76 一目均衡表・基準線
155.70 10日移動平均
155.68 一目均衡表・転換線
154.63 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.14 エンベロープ1%下限（10日間）
153.07 一目均衡表・雲（上限）
151.17 100日移動平均
150.27 一目均衡表・雲（下限）
148.46 200日移動平均
ドル円は上昇傾向も、この上に控える21日線が重石となっている。