157.25　エンベロープ1%上限（10日間）
157.22　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
155.92　21日移動平均
155.76　現値
155.76　一目均衡表・基準線
155.70　10日移動平均
155.68　一目均衡表・転換線
154.63　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.14　エンベロープ1%下限（10日間）
153.07　一目均衡表・雲（上限）
151.17　100日移動平均
150.27　一目均衡表・雲（下限）
148.46　200日移動平均

ドル円は上昇傾向も、この上に控える21日線が重石となっている。