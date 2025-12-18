タレント・ほしのあき（４８）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３５）との夫婦ショットを披露した。

三浦騎手は１４日、香港スプリント（香港シャティン競馬場・芝１２００メートル）でウインカーネリアンに騎乗し、１１着だった。ほしのは１８日までにインスタグラムのストーリーズで「Ｇａｌａ Ｐａｒｔｙ」とつつり、ドレス姿で夫の肩に腕を回した２ショットをアップ。「わたし好みのビジュー＆レースが付いてるジャケット 大切に取って置いたのを娘が着れるようになったよ」とし、おめかしした娘との写真も掲載していた。

ほしのは２０１１年に三浦騎手と結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手は今年９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアンに騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトルとなった。勝利した日の夜、ほしのはインスタグラムのストーリーズを投稿し「応援ありがとうございました」とエールに感謝。レースは自宅で長女とテレビ観戦したと明かしていた。