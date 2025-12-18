Shibu3 projectの元メンバーで、女優でモデルの相沢菜月（22）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。フリーアナウンサーの枡田絵理奈やタレント熊切あさ美らが所属する芸能事務所LIBERAに所属したことを報告した。

相沢は「この度、素敵なご縁をいただきLIBERA株式会社に所属させていただくことになりました」と報告。「新しい環境に飛び込むことは勇気のいる決断でしたが今はそれ以上に、これから待っている挑戦にワクワクした気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。

続けて「LIBERAさんのお力をお借りしつつ、自分自身の可能性をもっと広げて、皆さまにこれまで以上の姿をお届けできるよう頑張っていきます。まだまだ未熟なところもありますが、一つひとつのお仕事に丁寧に向き合いながら、良い報告をたくさんできるよう日々努力を重ねていきます」と意気込みをつづり、「皆さまの応援は、私の背中を押し続けてくれる大切な存在です。これからも変わらず応援してもらえたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

相沢は11月30日、所属事務所を退所したことを報告していた。