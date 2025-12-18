グラビア話題の井口裕香、筋トレ写真に衝撃「ケツ位置高いよ！」「びっくりのスタイル」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のXを更新。筋トレ中のオフショットを投稿し、ネット上で話題になっている。
【写真】お尻の形やばっ！デカすぎる…筋トレ中の井口裕香
グラビアの仕事が急増している井口だが、Xでは「最近のトレーニング おしりの高さが良い感じに出てきました おなかは割りたくないので、くびれ引き締めつつ、撮影のときに良い感じにムチっとムニっと食い込んで乗っかる感じを大切にしています！毎日インスタにあれこれ載せてるので、インスタも見てくだちゃい！」と伝えた。
投稿した写真では、ボディラインが強調した服装でお腹もチラ見せ。自慢のお尻を鍛える様子を見ることができる。
これにファンは「ケツ位置高いよ！高いよ！」「びっくりのスタイル」「どんどん美しくなっていくのすごいです」などと反応している。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
