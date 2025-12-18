元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。苦手なことを明かした。

ゲストは「芸能界最強占い師」のゲッターズ飯田。田中は「私、こんな話アレなんですけど、40手前になってどうかと思うんだけどね、人付き合い苦手なんでけど、どういうことだと思いますか？」と飯田に相談した。

田中は11月23日に39歳の誕生日を迎えた。「誕生日に…朝から仕事だったんです。夕方には終わるっていう日で」と切り出した。その日に「友達からおめでとうってメールが来て。『ねぇねぇ、夜会える？』って聞いてみたの。そしたら『仕事が早く会えると思います』って言ってくれて」と状況を説明。

自宅で夕食を済ました後、メークを直したり、外出用の服を準備していたという。「『すいません、仕事押しちゃった、今日無理そうです』って言われちゃって。『そうだね、分かった。全然大丈夫』っていって」と語った。

次の日は「ちょっとした誕生会」の約束があり、田中を入れた3人で開催予定だった。「1人のお友達から『ごめん無理になった、仕事入っちゃった』って言われて。え、そうなんだって。すごい惨めな気持ちになっちゃって。私、本当に1人も友達いないんじゃないか、みたいな気持ちになっちゃったんですよ」と悩みを打ち明けた。

一連の話を聞いた飯田から「でも、（友達が）いないんじゃないですか。（誕生会を）3人にするですからですよ」と指摘され、田中は「え〜！」と奇声を発した。

番組公式Xには田中と飯田のツーショット写真が公開されている。