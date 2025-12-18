女子ゴルフの竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が18日、スポンサー契約を結ぶ富士フイルム（本社＝東京・港区）を表敬訪問し、東京ミッドタウンにあるフジフイルムスクエアで開催中の東京ディズニーリゾートの写真展を鑑賞した。

「アナと雪の女王が好きなので、今日は実写の方の写真が展示されていて、凄いきれいだなと思って見ていました」

同社との契約をきっかけに“カメラ女子”になった。一眼レフのカメラを提供され、試合の合間に観光地や自然豊かな公園などを訪れ撮影。「いつもはスマホで撮っていましたが、これ（カメラ）はいろいろ自分で設定して調整できるので、それが面白いですね。時間ができたら観光地に行って、米国は結構自然が多いので、それを撮るのが凄く楽しくて、毎週楽しみでした」と笑顔で振り返った。

今年は既に「数百枚は撮りました」と笑う。ベストショットは試合で訪れたハワイのビーチの夕焼けを収めた一枚。「スーパーでお惣菜を買ってベンチに座って食べながら撮りました」と笑う。

写真が趣味になったことで生活のスタイルも変わったという。「ゴルフの練習が終わってホテルでゆっくりするのも良いですけど、ちょっと散歩するのも良いかなと思っています。公園とか凄い自然が豊かで、そこでゆっくりするのも良いですね。リラックスします。自分にプラスになっています」

来季に向けては来週、実家のある熊本に戻って、体力トレーニングを中心に練習を始める。今年は「出られる試合には全部出たので、疲れが取れないまま初日になった試合もあった」と課題を挙げる。そのため来季は試合数を絞ることも検討している。

「初戦は1月末からなので、それまでにしっかり体作りとか今年の課題を克服して、良い状態で開幕戦を迎えたいと思います。まずはシーズンの1勝、そしてメジャー大会には優勝したいという思いがずっとあるので、そこに向けて頑張りたいです」

趣味のカメラでオフをリラックスして過ごし、英気を養って始動の準備を進めていく。