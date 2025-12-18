元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。食事会、飲み会の最適人数をめぐって、持論を展開した。

「4人がマックスかな。それ以上になると仕事し始めちゃうんですよね。なんかこう、面白くしなきゃっていう気持ちになっちゃって。明るく振るわなきゃ、みたいな」と切り出した。

続けて「そこで話したことが妙な広がりをした時に誰なんだろうって勘繰っちゃうのも嫌なんです」と理由を説明。「本当に少ない人たちで。この人に何を話したって全部覚えてるから」と情報漏えいに気を使っていると明かした。

ゲストの「芸能界最強占い師」ゲッターズ飯田からは「田中さんは記憶力いいので。自分は覚えてるけど、ほぼ他人は覚えてないので。全然覚えてないですよ」と助言された。それでも田中は「みんな結構別に悪気なく、記憶の片隅にあるから、誰かがこんなこと言ってたなってポンッと言っちゃうことが、田中みな実が言ってたみたいなことになったりすることがあるの。だから嫌なの、そういうの全部！」と主張した。

番組公式Xには田中と飯田のツーショット写真が公開されている。