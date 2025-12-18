上級2グレードで顔つきを一新！

日産自動車は2025年12月18日、主力ミニバン「セレナ」のマイナーチェンジを発表しました。

セレナは1991年の初代モデル発売以来、子育て世代などファミリー層を中心に支持されているミニバンです。コンパクトカーの「ノート」シリーズなどと並び、国内販売における日産の基幹モデルのひとつであり、来年2026年には誕生から35周年を迎えます。

6世代目となる現行モデルは2022年に登場しましたが、今回のマイナーチェンジによって、内外装のデザインが初めて大きく変更されました。

まずエクステリアでは、上質さとプレミアム感を強調した「LUXION（ルキシオン）」と、スポーティな「ハイウェイスターV」の2つの上級グレードで、フロントグリルとアルミホイールのデザインを変更されました。特に、フロントグリルは“V”の字型の縦ラインを強調したデザインとなり、顔つきの印象が一新されています。

またインテリアについては、「ルキシオン」グレードのシート生地に新素材の「テーラーフィット」を採用し、質感の向上を図っています。さらに、ナビゲーションやオーディオ、空調などを統合制御するインフォテイメントシステムも、Googleを搭載した最新のバージョンへとアップデートされました。

さらに、運転支援システムも「インテリジェントアラウンドビューモニター」を中心に、アップグレードを実施。3D映像でより直感的に確認可能な「3Dビュー」など、新たな機能が追加されました。

今回のマイナーチェンジに伴い、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）からも、「AUTECH LINE」と「マルチボックス」という2つの新たなカスタムモデルが設定されました。特に「マルチボックス」は、車中泊を楽しむユーザー層などに向けたモデル。シートは2列・5人乗りの構成で、荷室スペースにはテーブルやベンチとしても使える、大容量の収納ボックスが装備されています。

新しいセレナの価格は、税込みで278万5200円〜499万8400円です。発売は来年2026年2月中旬を予定しています。