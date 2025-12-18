12月26日から2026年1月12日まで新宿シネマカリテで開催される『カリテ メモリアルセレクション』にて行われるゲスト登壇のイベント情報が発表された。

2026年1月12日に閉館することが決まっている新宿の映画館・シネマカリテ。『カリテ メモリアルセレクション』では、2012年12月にオープンしてから約13年の歴史に幕を閉じるシネマカリテのスクリーンを彩ってきた数多くの作品の中から厳選した13作品が上映される。

上映されるのは、ケイシー・アフレック主演の『A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー』、アキ・カウリスマキ監督作の『枯れ葉』、エミリー・ブラウニング主演の『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』、ユホ・クオスマネン監督作『コンパートメントNo.6』、アラン・カミング主演の『チョコレートドーナツ』、デイヴ・マッカリー監督作『ブリグズビー・ベア』、ミッジ・コスティン監督作『ようこそ映画音響の世界へ』、グレテ・ハヴネショルド主演の『ロッタちゃん はじめてのおつかい 2Kリマスター版』、ヨアキム・トリアー監督作『わたしは最悪。』、シネマカリテで歴代興行収入1位となったルカ・グァダニーノ監督作『君の名前で僕を呼んで』、シネマカリテで歴代最長期間の上映となった河合優実主演『ナミビアの砂漠』、大九明子監督作『勝手にふるえてろ』、今泉力哉監督作『街の上で』の13作品となる。

12月26日上映の『勝手にふるえてろ』では、監督の大九明子と主演を務めた松岡茉優が登壇。MCは映画ライターのSYOが担当する。12月29日上映の『街の上で』には監督を務めた今泉力哉が登壇。また、2026年1月7日上映の『ロッタちゃん はじめてのおつかい』では、配給プロデューサー・江戸木純によるトークショー「ロッタとバムセのヒストリー25年史」を開催。当日は数量限定で、バムセやロッタのグッズ販売、プレゼント抽選会も行われる。

また現在、シネマカリテの劇場ロビーでは、『カリテ メモリアルセレクション』上映作品のスチール展示をはじめ、地上出入口から劇場に通じる階段には、田中梓描き下ろしの『カリテ・ファンタスティック！シネマコレクション（通称：カリコレ）」歴代ポスターが一挙展示されている。ロビーには「シネマカリテ メッセージノート」も設置。シネマカリテでの思い出を書き残すことができる。

さらに、各上映で抽選にて特製トートバッグをプレゼント。このトートバッグは「シネマカリテ オープン5周年記念」で特別に制作され、5周年の当日（2017年12月22日）のみ来場者に配布されたもの。各上映終了後に当選番号（座席番号）を記したボードが劇場ロビーに設置される。

