１８日前引けの日経平均株価は前営業日比５０５円３９銭安の４万９００６円８９銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億３９３０万株、売買代金概算は２兆４９４７億円。値上がり銘柄数は１０７２、対して値下がり銘柄数は４８９、変わらずは４８銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は売り優勢の地合いで、日経平均の下げ幅は一時８００円を超え、４万９０００円台を割り込む場面があった。前日の米国株市場ではデータセンター建設計画を巡る先行き不透明感が警戒されオラクル＜ORCL＞が急落。他のハイテク株にも売りが広がった。米株取引終了後に決算を発表したマイクロン・テクノロジー＜MU＞が時間外で上昇したものの、リスク回避ムードを払拭するには至らなかった。この流れを受けて東京市場でもＡＩ・半導体関連の主力銘柄に売りがかさみ全体指数を押し下げた。もっとも、個別株への物色意欲は根強く、プライム市場の値上がり銘柄数は値下がり数を上回り、全体の６割強が上昇した。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>をはじめ、アドバンテスト<6857.T>やレーザーテック<6920.T>、東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>が値下がりした。フジクラ<5803.T>も安い。三菱重工業<7011.T>や川崎重工業<7012.T>、日立製作所<6501.T>が軟調。アサヒグループホールディングス<2502.T>が大幅安となった。半面、リクルートホールディングス<6098.T>が底堅く推移。ＫＤＤＩ<9433.T>、中外製薬<4519.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>もしっかり。ＳＢＩ新生銀行<8303.T>が水準を切り上げた。



