ねこじゃらしで遊ぶネコ


【写真を見る】これが"勝利の顔"！大好きなおもちゃをついに仕留めた愛猫

飼い主も愛猫も、夢中で遊びたくなる「ねこじゃらし」。

そんな定番おもちゃで遊んでいたネコちゃんの“ある瞬間”をとらえた投稿が、Xで注目されています。

いったい、どんな写真なのでしょうか？

■キャッチの瞬間をとらえた1枚！

「ずっと振り回されてたジャラシを、ついに捕まえた瞬間の顔が可愛すぎる」というコメントとともに投稿された写真には、大好きなねこじゃらしをキャッチした瞬間のネコちゃんの姿が！

その嬉しそうな表情に、「喜びに満ちあふれている」「癒される」「気持ちが伝わってくる」というコメントと3.1万いいねを集めました。

投稿したのは、Xユーザーのわがやのねこ（@neko_wagaya）さん。

2021年11月生まれの兄弟ネコ「しらたまちゃん」と「ごましおちゃん」

と一緒に暮らしています。

ねこじゃらしを捕まえたのは、しらたまちゃん。

目を大きく見開いて、両手で上手にキャッチするその姿に、思わず「ナイスキャッチ！」と言いたくなります。

飼い主さんも、「”楽しい！”がそのまま表情に出ているようで、見てるこちらも幸せになりました」と語ってくれました。

■”ひらひら系”が大好きなしらたまちゃん

今回の投稿について、飼い主さんにインタビューしました！

――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？

「思った以上に多くの方に見ていただけて嬉しいです。家族も『めちゃくちゃいい顔！』と盛り上がりました」

――印象的なコメントがあれば教えてください

「"追いかけてる時の方が楽しい"というコメントがありましたが、まさにそんな感じでした。捕まえたあとは"はい、次"とでも言いたげに、すぐ次のじゃらしに向けて待機してました」

――しらたまちゃんはねこじゃらしで遊んでもらうのがお好きなのでしょうか？ごましおちゃんはいかがですか？

「しらたまはねこじゃらしが大好きで、特に“ひらひら系”への食いつきがすごいです。ごましおも遊んではくれますが、どちらかというと落ち着いた性格なので、ほどほどに楽しむタイプです」

投稿に映っていたねこじゃらしも、まさに“ひらひら系”。

こんなに可愛い表情を見せてくれるなら、つい何度でも遊んであげたくなりますね！

■仲良し兄弟の日常

兄弟でも性格は異なる2匹。

飼い主さんによると、

「しらたまは活発で、遊びとオヤツが大好きなタイプ。ごましおは穏やかで慎重なタイプ」とのことでした。

2匹の仲はとても良く、日常的に“ニャンプロ”を繰り広げているそう。

どちらかというと、ごましおちゃんのほうがしらたまちゃんを好きすぎて、ついちょっかいを出してしまうことが多いのだとか。

じゃれ合う姿を想像するだけで、ほっこりしてしまいますね。

最近のエピソードをお伺いすると、

「お腹が空きすぎると、ニャーニャーと呼びに来ることが増えました。

こちらが立ち上がると"ちゃんとついてきてる？"というように振り返りながら、ご飯のところまで案内してくれるのが可愛すぎて……ついご飯を多めにあげてしまいます」

と、日常の微笑ましい様子を話してくれました。

表情が豊かな、しらたまちゃんとごましおちゃん。

「甘えてくる時の顔は最高に可愛いです。お腹を撫でろと言わんばかりにゴロンと寝転がって、こちらをじっと見てくる表情は本当にたまりません」と語る飼い主さん。

今回の「ねこじゃらしGETの歓喜の顔」が多くの人に愛されたのも、その豊かな表情と、飼い主さんとの温かな関係があってこそなのかもしれませんね。

そんな2匹の日常は、わがやのねこ（@neko_wagaya）さんのXから見ることができます。

ぜひチェックしてみてくださいね♪

文＝早川みどり