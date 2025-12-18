１２月に入ってもクマの出没が続いています。

【画像】警察官などが現場付近で対応

きょう午前には住宅や小学校がある酒田市の中心部でクマが相次いで目撃され警察がパトカーを出しパトロールするなどして警戒を続けています。

きょう午前９時半ごろ、酒田市光ケ丘の光ケ丘公園野球場の近くでクマが目撃されました。

クマは１頭とみられ、警察がパトカーを１１台出してパートロールしているほか、市の職員も現場付近で警戒を続けています。

酒田市ではけさ早くからクマの目撃が相次いでいて、酒田市では午前５時ごろに船場町や南新町で目撃され、午前７時半過ぎには酒田市住吉町の松陵小学校の近くでもクマが目撃されています。

市は、クマが付近に隠れている可能性があるとして建物の出入口の鍵をかけるなど注意を呼びかけています。

■１２月の目撃件数はすでに去年の倍以上

県によりますと、今月のクマの目撃件数は５７件ですでに去年の倍以上となっています。（今月１４日現在）

今年の県内の目撃情報は２７８７件（今月１４日現在）と統計開始以降最多となっていて、１１月までだったクマ出没警報を今月末まで延長して注意を呼びかけています。