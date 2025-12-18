早くも話題沸騰！　新年早々、あの“不適切な”ドラマが帰ってくる!?　時を超えた運命の選択はいかに……

こんにちは、マイナビウーマン編集部です！ 2026年1月4日、TBSで放送されるドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』が、今から楽しみで仕方ありません……！

このドラマは、ちょっとドキッとするテーマに挑戦しながら、私たちの日常に潜む「タブー」を軽やかに描いています。主人公たちが「不適切」とされる話題について真面目に、でも時には笑いを交えながら語り合います。見ている私たちも、思わず共感したり、笑ったりしながら、社会のリアルな問題に触れることができます。

今回のスペシャルドラマは2024年1月期に放送された連続ドラマのその後が舞台。タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎（阿部サダヲ）が、娘・純子（河合優実）とユズル（錦戸亮）との出会いを阻止するように大奮闘！ 孫・渚の未来も娘・純子の未来も守りたい市郎がどんな決断を下すのか目が離せません。

SNSでは早くもたくさんの期待の声が上がっています。

「このドラマ、絶対見逃せない！ 不適切な話題をどう扱うのか楽しみ！」

「新年早々、こんな刺激的なテーマのドラマが見られるなんて、ワクワクする！」

「公開された写真からもう面白いことが想像できる（笑）」

特に、20〜30代の働く女性たちからは、「共感できる！」という声が多く寄せられています。みんなで一緒に考えたいテーマが盛りだくさんです。

最近では、SNSの影響でいろんな意見が飛び交っていますが、やっぱり「不適切」とされる話題には触れにくい雰囲気がありますよね。このドラマは、そんな社会の中で「真面目な話」をすることの大切さを教えてくれます。異なる意見や価値観を尊重し、理解を深めるヒントが得られるかもしれません。

『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』は、2026年のスタートにぴったりな、心に響くドラマです。新年をこの作品と一緒に迎えて、社会のリアルな問題について考えてみませんか？ 皆で放送を楽しみに待ちましょう！

（マイナビウーマン編集部）