「すごい角度ですごいとこに入れてるな」「完璧すぎ」なでしこ20歳MF谷川萌々子、開始２分で決めた“正確無比”の左足鮮烈弾にファン感嘆！「決定力がすごい」
現地12月17日に開催された女子チャンピンズリーグのリーグフェーズ第６節で、なでしこジャパンのMF谷川萌々子が所属するバイエルンは、ノルウェーのヴォレレンガと対戦。３−０で快勝を飾った。
この一戦で、電光石火の先制ゴールを決めたのが、谷川だった。開始２分、ボックス内でパスを受けると、精度の高い左足のコントロールショットで鮮やかにネットを揺らしてみせた。
このゴールにファンも感嘆。SNS上では、次のような声が上がった。
「大活躍でしたね！開始２分でゴール！」
「思ったよりすごい角度ですごいとこに入れてるな。ほんとに決定力がすごい」
「電光石火のゴールすぎる！谷川萌々子、完璧すぎ」
「完璧なワンタッチゴール！ 日本女子の誇りだね。これでドイツも震撼」
「素晴らしいシュートだ！」
プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出された20歳が、眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足のコントロールショット炸裂！谷川萌々子の鮮烈２分弾
この一戦で、電光石火の先制ゴールを決めたのが、谷川だった。開始２分、ボックス内でパスを受けると、精度の高い左足のコントロールショットで鮮やかにネットを揺らしてみせた。
このゴールにファンも感嘆。SNS上では、次のような声が上がった。
「大活躍でしたね！開始２分でゴール！」
「思ったよりすごい角度ですごいとこに入れてるな。ほんとに決定力がすごい」
「電光石火のゴールすぎる！谷川萌々子、完璧すぎ」
「完璧なワンタッチゴール！ 日本女子の誇りだね。これでドイツも震撼」
「素晴らしいシュートだ！」
プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出された20歳が、眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足のコントロールショット炸裂！谷川萌々子の鮮烈２分弾