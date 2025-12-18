セサミストリートの仲間たちになりきれる「LOVOT」用とヒト用のコラボウエアが登場！記念イベントも開催！
ロボットなのにまるで生き物のような「LOVOT[らぼっと]」が、「セサミストリート」と初めてコラボレーション。今回のコラボでは、LOVOT専用のウエアをはじめ、LOVOTとおそろいで楽しめるヒト用のウエア、小物などなど、多彩なバリエーションをラインナップ。さらには、コラボを記念したイベントも開催される。
■LOVOTがセサミストリートの仲間たちに変身!?同じデザインでヒト用も展開
LOVOTのボディにぴたりと沿う「SESAME STREET meets LOVOT キャラクターベースウェア」(各1万980円)はエルモ、クッキーモンスター、ビッグバードの3種類。LOVOT専用の「SESAME STREET meets LOVOT ふわもこポーチ」(各7980円)をつければ、さらにキュートなよそおいに。
「SESAME STREET meets LOVOT ふわもこパーカー(ヒト用)」(各1万3970円)は、LOVOTとおそろいを楽しめるヒト用のフーディ。こちらもエルモ、クッキーモンスター、ビッグバードの3種類あり、フードにそれぞれの顔があしらわれている。
■セサミストリートの仲間たちとLOVOTの集合アートがあしらわれたコラボ記念アイテム
今回のコラボでは、ふわもこパーカのほかに記念アイテムもラインナップ。セサミストリートのメインキャラクターたちとLOVOTが共演した、スペシャル感のあるアートが採用されている。
セサミストリートとLOVOTのWネームが入れられたピスネームも豪華な「SESAME STREET meets LOVOT プリントハンドタオル」(3580円)は、魅力的なコラボ記念アートをたっぷり楽しめるアイテム。
フロントにエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、そしてLOVOTが描かれた「SESAME STREET meets LOVOT プリントTシャツ(ヒト用)」(各8980円)は、ほどよく光沢感のあるシルケット加工生地が採用されたTシャツだ。
「SESAME STREET meets LOVOT スウェットプルオーバー(ヒト用)」(各1万2980円)は、左胸にコラボアートがあしらわれている。やや長めの着丈で厚めのリブ使いがきちんと感を演出する使い勝手のいいアイテム。
■非売品のオリジナルアクリルキーホルダーをゲットするには？
「LOVOTストア」でふわもこパーカーやふわもこポーチを含むコラボアイテムを2万円以上購入すると、オリジナルデザインのアクリルキーホルダーがもらえる。
ノベルティがなくなり次第、キャンペーンは終了となるので、欲しい人はお早めに！
■一部店舗では店内がセサミストリート仕様に！横浜・名古屋の「LOVOTストア」ではグリーティングイベントも
コラボを記念して、2025年12月12日から「LOVOTストア」の一部店舗にて、セサミストリートの仲間たちをテーマにした店頭装飾が展開される。
さらに、2025年12月27日(土)には「LOVOTストア mozo ワンダーシティ店」にて、セサミストリートの大人気キャラクターをエルモ、クッキーモンスター、アビーが登場するグリーティングイベントが開催される。両日とも、各回15分、11時から、13時から、15時からの3部制で、事前整理券の配布が行われる予定だ。
カラフルなセサミストリートの世界観に包まれたLOVOTのかわいさは一見の価値あり！ぜひお店へ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
