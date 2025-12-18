NCTのDOYOUNG（ドヨン）と、BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）、東方神起のCHANGMIN（チャンミン）、Red Velvet（レッドベルベット）のSEULGI（スルギ）らの仲睦まじいショットが公開され、反響を集めている。

【写真】NCTドヨンがBLACKPINKジス、GOT7ジニョン、東方神起チャンミンらと並ぶ【動画】『Thanks Buddy Club』①②

■NCTドヨンが入隊直前、BLACKPINKジスらに手料理を振る舞う！

これは、12月8日に入隊したドヨンが、入隊前に感謝している人たちに会い、手料理を振る舞うという番組『Thanks Buddy Club』収録時のオフショット。番組にはジス、チャンミン、スルギの他、GOT7のJINYOUNG（ジニョン）、NCTのJOHNNY（ジャニー）とJUNGWOO（ジョンウ）、こどもYouTuberのテハらが登場した。部屋の中にはクリスマスツリーなどの装飾がされ、クリスマスムード全開だ。

中でも注目を集めたのは、2017年よりドヨンと一緒にSBSの音楽番組『人気歌謡』MCとして共演したジス、ジニョンの集結。写真5枚目の集合ショットでは、真っ白なニットを着たジスをセンターに、エプロンを付けたドヨン、黒縁メガネを掛けたジニョンが、揃って腕組みポーズをしている。番組ではドヨンがふたりにパスタを振る舞い、“ジンジド”の愛称で親しまれるトリオが、まるできょうだいのような仲睦まじいやりとりを繰り広げた。

4枚目は、ドヨンにとってなんでも話せる友達だというスルギとの2ショット。机に置かれたみかんがアットホームな雰囲気を演出する。3枚目では先輩であるチャンミンとドヨンが、お互いのグループのポーズを交換して並んだ。また1枚目ではジャニー、ジョンウ、2枚目では俳優のコンミョン、6枚目ではテハとタレントのジョナサン、7枚目では俳優のパク・ウンテが登場している。

SNSでは「あの時と同じジスを真ん中にする並び…」「ジンジドforever」「ジンジドまた見れるの本当に嬉しい…」「8年も続いている縁って素敵」「ジスちゃんにたじたじなドヨンw」「チャンミンがドヨンくんに送った言葉が素敵」「親友のようなスルギとドヨンの関係性素敵」など、さまざまな感想が起こっている。

■動画：『Thanks Buddy Club』

■NCTドヨンが入隊する日に綴った温かいメッセージ