奥田民生×吉川晃司Ooochie Koochie、日本武道館公演の模様を収めたライブ映像作品発売決定

奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieが、2026年3月25日にライブ映像作品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリースすることが決定した。

■奥田民生と吉川晃司のソロ曲、ユニコーンの曲なども収録！

本作には、2025年7月にふたりの故郷である広島からスタートした全国ツアー『Ooochie Koochie TOUR』の中から、9月に開催された日本武道館公演を収録。

Ooochie Koochieの楽曲のみならず、奥田と吉川のソロ曲や、奥田が所属するユニコーンの曲、洋楽のダンスミュージックをカバーするふたりの姿も楽しめる。

Blu-ray/DVDともに、初回生産限定盤と通常盤の2形態がリリース。

Blu-ray/DVDの初回生産限定盤は、“GOLD”に輝くロゴが際立つ三方背BOX仕様。三方背BOXの中には、デジパックと、武道館公演のフォトブックが同梱。歓声と熱気に包まれた2日間の模様が、映像のみならず写真でも堪能できる。さらに、初回生産限定盤には特典映像も収録。詳細は追って発表されるので、続報を待とう。また、各CDショップでは先着購入者特典があるので、早めのチェックを。

12月24日には、アルバム『Ooochie Koochie』のアナログ盤がリリース。CD同様に全10曲が収録され、重量盤・1枚組仕様となる。在庫がなくなり次第、販売終了となるので、こちらも早めにゲットしたいところだ。

「大人しゅうない 大人じゃけぇ」と、誰よりも自由に、誰よりも自分らしく活躍し続ける奇跡のユニット・Ooochie Koochie。アナログ盤の発売、大晦日に開催するツアー追加公演、さらに2026年3月のライブ映像商品と、まだまだ故郷・広島のみならず全国を盛り上げていく。

■【画像】『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』ジャケット写真

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ANALOG『Ooochie Koochie』

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』

■【画像】ソロビジュアル、Ooochie Koochieロゴ