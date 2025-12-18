櫻坂46松田里奈1st写真集より夕日に照らされたビーチでの水着カット＆まつりスマイル使用の配信特典解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46・松田里奈の1st写真集の発売を記念し、12月19日19時頃より「櫻坂チャンネル」にてYouTube生配信を実施。その配信特典のポスターとカード絵柄2種が解禁された。

12月19日19時～12月20日18時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）を販売。W特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「2025年もありがとうカード」の2つが、購入者全員にもれなく付いてくる。ともに、写真集には未収録のカットとなる。

■【画像】第二回YouTube配信限定W特典「B3サイズ折り目なしポスター」

撮影初日、夕日に照らされたビーチで。アンニュイな表情に心を奪われる。この水着のカットは本編には未収録のため、今回だけの特別な一枚となっている。B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆メッセージをプリントして届ける。

■第二回YouTube配信限定W特典「2025年もありがとうカード」

ファンに大人気の“まつりスマイル”ポストカード（メイン写真）。松田の直筆メッセージのプリントに加え、特別なおまけも用意される。詳細は配信にてお披露目される。

PHOTO BY 北浦敦子

■書籍情報

2026.01.20 ON SALE

松田里奈1st写真集『まつりの時間』

■関連リンク

書籍サイト

https://www.gentosha.co.jp/topic/detail/032880