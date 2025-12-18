　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比540円安の4万9030円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9006.89円に対しては23.11円高。出来高は2万615枚となっている。

　TOPIX先物期近は3360ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比2.45ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49030　　　　　-540　　　 20615
日経225mini 　　　　　　 49030　　　　　-550　　　379939
TOPIX先物 　　　　　　　　3360　　　　 -12.5　　　 28098
JPX日経400先物　　　　　 30300　　　　　-150　　　　2164
グロース指数先物　　　　　 633　　　　　　-5　　　　3841
東証REIT指数先物　　　　1980.5　　　　　+9.5　　　　　53

