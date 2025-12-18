日経225先物：18日正午＝540円安、4万9030円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比540円安の4万9030円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9006.89円に対しては23.11円高。出来高は2万615枚となっている。
TOPIX先物期近は3360ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比2.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49030 -540 20615
日経225mini 49030 -550 379939
TOPIX先物 3360 -12.5 28098
JPX日経400先物 30300 -150 2164
グロース指数先物 633 -5 3841
東証REIT指数先物 1980.5 +9.5 53
