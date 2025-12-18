米国防総省は、北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）による重要ミッション「サンタ追跡作戦」を、2025年の今年も始動させています。

同作戦は、クリスマスイブに世界各地を飛行するとされるサンタクロースの動向を追跡する恒例行事で、今年で開始から70周年を迎えました。NORADは11月28日付のプレスリリースで、追跡に向けた準備をすでに完了していることを明らかにしており、節目の年として例年以上に万全の体制で臨む姿勢を示しています。

NORADは、米国とカナダ両国軍による二国間組織で、通常は北米の航空宇宙警戒や防空、海上警戒といった実任務を担っています。12月24日には、これらの任務に加え、特別任務としてサンタクロースの飛行を監視・追跡します。

■ 高度な防空体制を活用した追跡態勢

12月15日に示された国防総省の説明によると、追跡にはアラスカおよびカナダ北部に展開する早期警戒レーダー網「北方警戒システム」に加え、通常はミサイル発射の熱源を検知するために運用されている赤外線センサー搭載の人工衛星が活用されます。これらの衛星は、トナカイの「ルドルフ」の赤い鼻が発する赤外線信号を捉える役割を担います。

さらに、米空軍のF15、F16、F22戦闘機およびカナダ空軍のCF18戦闘機も投入されます。ニューファンドランド沖でサンタクロースと合流した後、北米領空内を安全に護衛する計画です。

■ 担当者が子どもたちに注意呼びかけ

追跡情報は、公式サイトおよびアプリ「NORAD Tracks Santa」を通じて一般に公開されます。同サイトはすでに12月1日に開始しており、英語、日本語、中国語、韓国語など9言語に対応。クリスマスイブ当日は、サンタクロースの現在地が随時更新されるほか、電話による問い合わせ対応も行われます。

電話窓口は12月24日午前4時（山岳部標準時、日本時間同日午後8時）からの稼働です。2025年は新たに、電話回線を利用できない子どもたちのため、公式サイトから直接オペレーションセンターに接続できる無料通話機能も導入し、翻訳サービスを通じて200以上の言語に対応します。

作戦を支えるのは、NORADに所属する米国・カナダ両国の軍人や職員、その家族や地域ボランティアら約1000人規模の人員です。クリスマスイブには、世界各地から寄せられる数十万件規模の問い合わせに対応するとしています。

また、作戦担当者は子どもたちに対して注意を呼びかけています。「サンタは子どもたちが眠っている家にしか来ない」「サンタに来てもらうためには、早めにベッドに入ることが大切だ」とのことです。

■ 国防総省、即時追跡の方針を強調

サンタ追跡作戦は1955年、当時の司令部に子どもから誤ってかかってきた電話をきっかけに始まりました。1958年にNORADが発足すると、その役割を引き継ぎ、以後70年にわたって継続されてきた伝統行事です。

国防総省は12月16日に改めて、70周年の節目となる今回の作戦について方針を発表。「出発した瞬間からNORADが追跡を開始する」と説明し、万全の体制で臨む姿勢を強調しました。

