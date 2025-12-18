リアルカードとすごろくが融合した新感覚メダルゲーム！「桃太郎電鉄ワールド」が始動
コナミアーケードゲームスが、メダルゲーム版「桃太郎電鉄ワールド〜地球もメダルもまわってる！〜」を2025年12月1日から全国のアミューズメント施設などで順次展開。
【写真】地球儀型LEDモニターを搭載した筐体が迫力満点
本作は、「桃太郎電鉄」シリーズをベースとした、新たなメダルゲーム。シリーズ定番のサイコロを使ったすごろく形式に加え、「世界」を舞台に遊べる点が特徴だ。地球儀を模した半球型LEDモニターを搭載し、プレイヤーのみならず周囲の客にも迫力ある演出を届ける。また、新要素としてICタグ入りリアルカードが登場。筐体内(きょうたいない)を走る列車から排出され、メダルやサイコロと同様にプッシャーフィールドから落とすとことで、カードに描かれたゲームを遊べる仕組みだ。
目的地に到着した際には、地球儀の周りを飛ぶ飛行機からメダルが降り注ぎ、高揚感あふれる体験を味わえる。世界を巡る臨場感とメダルゲームならではの爽快感が味わえる内容となっている。
■サイコロを落として振り、目的地を目指すメダルアクション
フィールドのサイコロボールをメダル投入で落として振ると、その出目に応じてモニター上のすごろくが進行する。目的地に到着すれば大当たりのチャンスが発生し、成功すると飛行機からメダルが払い出される。また、すごろく上には「物件獲得駅」や「メダル獲得駅」のほか、全70種類のデジタルカードと、今作初の全6種類の「ICタグ入りリアルカード」を入手できる「カード獲得駅」も配置されている。
■ボンビーに勝利して、超大当たりに挑む
目的地でボンビーカードを手に入れると、自分の列車にボンビーが取りつく。さらに「ボンビー変身駅」に停まればボンビーが変身し、状況はより複雑になる。ボンビーのいたずらに耐えながらボンビーボールを落とすことができれば、超大当たりチャンスのボンビーゲームに挑戦可能だ。取りついているボンビーの種類によってプレイ内容が異なるため、多彩なゲーム性が楽しめる。
■リアルカードを落として挑む多彩なゲーム
プッシャーフィールド上には新要素として「ICタグ入りリアルカード」が登場。絵柄に応じて挑戦できるゲームが変化し、1000億円を掘り起こす「一獲千金ゲーム」、精霊からのお題をクリアしてメダルを獲得する「精霊チャレンジ」、ボンビーとの対決が楽しめる「ボンビーゲーム」など、多彩な遊びがそろう。
タイトル：桃太郎電鉄ワールド〜地球もメダルもまわってる！〜
メーカー：KONAMI
稼働日：12月1日から順次稼働
ジャンル：マスメダルゲーム
プレイ人数：1人〜6人
稼働施設：全国アミューズメント施設
■「桃太郎電鉄」シリーズとは？
「桃太郎電鉄」は、プレイヤーが社長となって全国各地を巡り、物件を買い集めながら総資産ナンバーワンを目指すすごろくゲーム。1988年にファミリーコンピュータ向けに初登場して以来、シリーズ累計販売本数は1900万本(2025年9月末時点)を超え、37年にわたって幅広い世代に親しまれている。
2020年11月に発売された「桃太郎電鉄〜昭和 平成 令和も定番！〜」(Nintendo Switch)は、家時間を楽しく過ごせる作品として支持され、累計販売本数400万本(2023年12月時点)を突破した。また、シリーズの特徴を活かしたデジタル教材「桃太郎電鉄 教育版Lite 〜日本っておもしろい！〜」を制作し、2023年2月から教育機関に無償提供している。
2023年11月には世界を舞台にした「桃太郎電鉄ワールド 〜地球は希望でまわってる！〜」(Nintendo Switch)を発売し、累計販売本数150万本(2025年11月時点)を達成。さらに2025年11月13日にはシリーズ最新作「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」(Nintendo Switch 2、Nintendo Switch)が発売され、日本の魅力を詰め込んだ最大ボリュームの新作として注目を集めている。
進化した桃鉄の魅力を味わいながら、メダルゲームの新たな楽しさを見つけてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
