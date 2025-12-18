中山秀征、妻・白城あやかが長男との2人旅を“顔出し”2ショットで報告 父そっくりの姿に反響「イケメン」「ひでっちょかと思った」
タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。イタリアで撮影した、長男との親子2ショットを公開し、仲むつまじい姿に反響が集まっている。
【写真】父そっくりと反響、中山秀征の妻が公開した、長男との“顔出し”2ショット
白城は「イタリアでは約10年ぶりのにーに（長男）との二人旅」とつづり、ヴェネチアの運河を背景にした親子2ショットや、現地の料理やスイーツを楽しむ様子など複数枚の写真を投稿した。
船上での自然な笑顔や寄り添う姿からは、久々の親子2人旅を心から楽しんでいる様子が伝わってくる。
また、食事については「フードファイター並みの食欲で食べる食べる食べる Tボーンステーキは1.2kg!!」と明かし、「にーにの驚きの食欲に脱帽」と母親らしい視点で振り返った。さらに「ヴェネチア #カフェフローリアン でもスイーツにロックオン」と、老舗カフェでのひとときも紹介している。
コメント欄には、「最後の写真ひでっちょかと思った」「あやか＆秀さんそっくりの長男さんとの2人旅 イタリア旅行を楽しんで下さいね」「キロ？肉をキロ??（笑）頼もしすぎますね」「す、凄い食べっぷりですね 素晴らしい」「ご長男との二人なんて幸せ」「ご両親どちらにも似ていらっしゃる素敵な長男さん」「良いなぁ なんて美しい親子なんでしょうか」「イケメン」などの声が寄せられていた。
