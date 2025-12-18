SUPER EIGHT・横山裕、『ヒルナンデス!』に出演 先週“全治2ヶ月けが”発表→ファン驚き「安心の気持ちと休んでの気持ち…」
SUPER EIGHTの横山裕が、18日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス!』（前11:55）に出演した。同番組で木曜レギュラーを務めている。
【画像】横山裕が宙に…！お相撲さんに持ち上げられた横山裕（12月31日放送カット）
番組冒頭でワイプに写った横山の姿に、SNSでは「いる！」「んぇぇぇぇ、、横山さんいる…！？！」「嬉しいけど、休んで？複雑やけど、ありがとー！！！」「大丈夫かなご無理はせず」「普通に座ってる」「安心の気持ちと休んでの気持ち…」などの声が寄せられた。
横山については12日、フジテレビが『ドッキリグランプリ（GP）』の収録中に「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2ヶ月のけがを負ったと発表していた。
フジテレビ系同番組によると、回転台の上に乗るゲームの収録中にけがを負ったという。同番組は「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と記した。
