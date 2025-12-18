赤坂のサウナ施設で火災の運営会社「ジローラモ氏とは一切の関係がございません」ホームページに掲載
東京・赤坂のサウナ施設「SAUNATIGER」（サウナタイガー）で、火災が発生し、来店中の客2人が死亡したことを巡り、運営会社が18日までに、ホームページを更新。「ジローラモ氏とは一切の関係がございません」などとコメントを出し、SNSなどで事実と異なる憶測による発信を控えるよう呼び掛けた。
ホームページでは「当社ホームページ上において、パンツェッタ・ジローラモ氏による「監修」との表記をしておりましたが、 オープン当初の2022年9月から2024年2月までの期間、ジローラモ氏よりサウナタイガーのPRのご支援をいただき、その後も掲載が継続していたものです」と記載。続けて「ジローラモ氏は店舗の運営管理に関与していたわけではございません」と説明した。
「今回の火災事故は、あくまで当社の店舗運営・管理下において発生した事案であり、ジローラモ氏とは一切の関係がございません」とし、「本件に関しまして、パンツェッタ・ジローラモ氏や所属事務所様への直接のお問い合わせ、ならびにSNS等での事実と異なる憶測による発信はお控えいただけますよう、切にお願い申し上げます」と求めた。以下、掲載文全文。
当社サイトの掲載情報について
2025年12月17日
SAUNA&Co株式会社
一昨日、当社が運営するサウナタイガーにおいて火災事故が発生いたしました。 近隣住民の皆様、関係者の皆様、ならびに日頃より当店をご利用いただいているお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
現在、消防および警察による調査が行われており、当社は原因の究明に向け全面的に協力しております。
当社ホームページ上の「監修」表記について
当社ホームページ上において、パンツェッタ・ジローラモ氏による「監修」との表記をしておりましたが、 オープン当初の2022年9月から2024年2月までの期間、ジローラモ氏よりサウナタイガーのPRのご支援をいただき、その後も掲載が継続していたものです。なお、ジローラモ氏は店舗の運営管理に関与していたわけではございません。
今回の火災事故は、あくまで当社の店舗運営・管理下において発生した事案であり、ジローラモ氏とは一切の関係がございません。
本件に関しまして、パンツェッタ・ジローラモ氏や所属事務所様への直接のお問い合わせ、ならびにSNS等での事実と異なる憶測による発信はお控えいただけますよう、切にお願い申し上げます。
本件にするすべてのお問い合わせは、下記当社窓口にて承ります。
SAUNA&Co株式会社（※メールアドレス掲載）
この度は、多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
