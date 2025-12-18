中京地区“夕方の顔”松原朋美アナウンサー、『情報ライブ ミヤネ屋』出演決定 育休中の「心の支え」に【コメントあり】
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）のあす19日放送回に中京テレビの松原朋美アナウンサーが出演する。
【画像】中京テレビ夕方の報道番組に出演している松原朋美アナ
同番組は10月から毎月、西尾桃アナウンサーの代わりにNNNの系列のエースアナウンサー“代打ＭＣ企画”を実施している。今回登場するの松原アナは、岐阜県・中津川市で育ち、中京テレビ入社2年目から平日の報道番組、週末の制作看板番組を10年近く担当している。2022年に芸人の大前りょうすけと結婚、産育休を経て復帰し、現在は中京地区の夕方の報道番組でメインキャスターを務める。大学時代から元AKB48の前田敦子さんに似ていると言われ続け、13年の『24時間テレビ』でキンタロー。との共演写真がネットニュースになると、中京テレビのブログがアクセス困難になったことも…。
■松原朋美アナウンサーコメント
入社14年目、中京テレビアナウンサーの松原朋美と申します。現在は夕方の報道番組『キャッチ！』でキャスターを務めています。私事ではございますが、昨年第1子を出産し、産育休を経て今年4月に復職いたしました。産休に伴い、報道というめまぐるしい現場から離れたことで、社会とのつながりを見失いそうになる瞬間もありましたが、そんな時に心の支えとなったのが、幅広くニュースを届ける『ミヤネ屋』でした。速報へのスピーディーで臨機応変な対応や、一つのニュースを多角的に掘り下げる宮根さんの姿勢からは、画面越しに多くを学ばせていただいていました。その番組に自分が立たせてもらうことに、責任と同時に大きなプレッシャーも感じていますが、この機会を自身の成長につなげられるよう、全力で務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
