櫻坂46松田里奈、1st写真集“未収録”水着ショット公開 第二回生配信特典ポスターに
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集『まつりの時間』（来年1月20日発売／幻冬舎）の第二回YouTube配信が決定。19日午後7時頃より「櫻坂チャンネル」にて実施する。
【写真】「松田里奈1st写真集」もうひとつの特典も公開
また、19日午後7時〜20日午後6時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）を販売。W特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「2025年もありがとうカード」の2つが、購入者全員に付いてくる。ともに、写真集には未収録のカットとなる。
B3サイズのポスターの絵柄は、撮影初日、夕日に照らされたビーチでのカット。アンニュイな表情に心を奪われる。この水着のカットは本編には未収録のため、今回だけの特別な一枚。B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆メッセージをプリントして届けられる。
「2025年もありがとうカード」は“まつりスマイル”ポストカード。松田の直筆メッセージのプリントに加え、特別なおまけも用意。詳細は配信にて明かされる。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
