コスプレイヤー・しのだ（@rf196r）さんが、『賭ケグルイ』に登場する生徒会長・桃喰綺羅莉のコスプレをSNSで披露した。

ひとたび視線を交わせば、そこから抜け出せない。しゃがみ込みながらもただならぬ威厳を漂わせ、紅の制服をまとったその姿は、理性では測れない“狂気”と“好奇心”の象徴。手にしたトランプ、微笑を湛えた口元、そして伏し目がちな視線の奥に宿るのは、他者の心を操り、すべてを掌握しようとする支配者のまなざしだ。

撮影を担当したのはgiRi氏（@aogirimura1106）。建物の隙間から差し込む光と影が、まるで人間の理性と本能を揺さぶるかのような効果を生み出し、キャラクターの持つ異質な存在感を一層際立たせている。SNS上では「妖美な出で立ち、魅せる佇まい、逆らう奴は容赦しない迫力あります！」「か、会長」「麗しすぎる...きれい」など、賞賛の声が絶えない。

完成度の高い一枚の裏には、細部まで突き詰められた技術と創意がある。しのださんが、そのこだわりを語る。

「1番こだわったところはウィッグです！

コスプレウィッグは人の髪と違って結んでツインテールを作れません。なのでショートカットのウィッグに結んであるパーツを付けるという場合が多いです。

ですがこれだと再現性に欠けると思い、ウィッグを分解し、貼り付けて分け目や結んである感じを表現しました！

桃喰綺羅莉は伏し目がちな印象なのでまつ毛を上げすぎず、つけまつげもまつ毛の厚みを出すために少し下向きに付けました！」

髪の分け目一つにも“本物”を追求し、ウィッグを分解するという大胆な発想を形にした。そこに宿る探究心は「自分の目で見たことがないもの」に価値を見出し、理解不能な存在に強く惹かれる――そんな桃喰綺羅莉の、常軌を逸した好奇心と深く重なり合う。

狂気と美を同時にまとい、視線ひとつで場を支配するカリスマ性。しのださんはその本質を余すところなく体現していた。

（コスプレ図鑑取材班）