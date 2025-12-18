°ÂÆ£Í¥»Ò¡¢½é°¦¼Ö¤Î42Ç¯Á°¡¦¥Þ¥Ä¥À¡È¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¤Î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ë¶Ã¤¡¡¾õÂÖ¶Ë¾å¤Î·ã¥ì¥¢¼Ö
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢°ÂÆ£¤Î¡È°¦¼ÖÊ×Îò¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤¤¡É¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¡ª¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÆ£Í¥»Ò¤Î½é°¦¼Ö
¡¡°ÂÆ£¤¬¡ÈÂç¼ºÎø¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë24ºÐ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½é°¦¼Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¡£°ÂÆ£¤ÏÆ±¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡1980Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢82Ç¯¡Á83Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢8ÅÙ¤â¹ñÆâ¾®·¿¼Ö·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢27¥ö·î¤ÇÎß·×À¸»ºÂæ¿ô100ËüÂæ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸½Â¸¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤·ã¥ì¥¢¥«¡¼¡£MC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿82Ç¯¼°¤ÎÆ±¼Ö¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê½é²óÊüÁ÷»þ¡Ë¤¬¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹â¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£¤À¤¬¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¡ªÈÎÇä²Á³Ê¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÄøÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹°ÂÆ£¤Ï¡¢Æ±¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¡ØMOMO¡ÙÀ½¤Î¤â¤Î¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¡¢¼Ö¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥¹¥¡¼ÈÄ¤òÀÑ¤ó¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Î½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ø¤Î°ÂÆ£¤Î²óÅú¤Ë¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤È»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½é°¦¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿°ÂÆ£¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤¤¡É¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¡ª¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÆ£Í¥»Ò¤Î½é°¦¼Ö
¡¡°ÂÆ£¤¬¡ÈÂç¼ºÎø¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë24ºÐ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½é°¦¼Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡É¡£°ÂÆ£¤ÏÆ±¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡1980Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢82Ç¯¡Á83Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢8ÅÙ¤â¹ñÆâ¾®·¿¼Ö·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢27¥ö·î¤ÇÎß·×À¸»ºÂæ¿ô100ËüÂæ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸½Â¸¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤·ã¥ì¥¢¥«¡¼¡£MC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿82Ç¯¼°¤ÎÆ±¼Ö¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê½é²óÊüÁ÷»þ¡Ë¤¬¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹â¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£¤À¤¬¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¡ªÈÎÇä²Á³Ê¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÄøÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£