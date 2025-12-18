STARTO社アーティスト、大みそかの予定まとめ 3年ぶりのカウコンはNetflixでも配信へ
STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストの大みそかの予定が続々と発表されている。番組やイベント出演、コンサートなどをまとめる。
WEST.は単独ドーム公演「WEST. SPECIAL LIVE『WESTA!』2025-2026」を大阪・京セラドームで開催。31日は22時から深夜0時を超えての公演となり単独カウントダウンコンサートとなる。
『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45）にKing ＆ PrinceとSixTONESが同社アーティストとして3年ぶりの出場。King ＆ Princeは6回目の出場で2人体制になってから初。4回目となるSixTONESはとある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露する。
またSixTONESはこの日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われる『COUNTDOWN JAPAN 25/26』にも参加。午後4時50分に出演予定としている。
Snow Manは午後7時から8時30分（時間は前後する可能性あり）までオフィシャルYouTubeチャンネルで3年連続となる生配信『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 〜リクエスト▽大作戦?!〜｣（※▽＝ハートマーク）』を開催する。
そして東京ドームでは1996年〜2022年に大みそか〜元旦に毎年開催されてきたカウントダウンコンサートが3年ぶりに開催へ。『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』と題して午後10時30分より開演する。出演者はNEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan Aぇ! groupの12組。
この模様は「FAMILY CLUB online」で午後10時30分から配信、見逃し配信は2026年1月7日午後10時から11日午後11時59分まで。さらに、Netflixでも7日午後10時からライブ本編映像を配信するほか、1月30日午後10時からカウコンの舞台裏を収めたメイキング映像を配信する。
WEST.は単独ドーム公演「WEST. SPECIAL LIVE『WESTA!』2025-2026」を大阪・京セラドームで開催。31日は22時から深夜0時を超えての公演となり単独カウントダウンコンサートとなる。
『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45）にKing ＆ PrinceとSixTONESが同社アーティストとして3年ぶりの出場。King ＆ Princeは6回目の出場で2人体制になってから初。4回目となるSixTONESはとある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露する。
Snow Manは午後7時から8時30分（時間は前後する可能性あり）までオフィシャルYouTubeチャンネルで3年連続となる生配信『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 〜リクエスト▽大作戦?!〜｣（※▽＝ハートマーク）』を開催する。
そして東京ドームでは1996年〜2022年に大みそか〜元旦に毎年開催されてきたカウントダウンコンサートが3年ぶりに開催へ。『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』と題して午後10時30分より開演する。出演者はNEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan Aぇ! groupの12組。
この模様は「FAMILY CLUB online」で午後10時30分から配信、見逃し配信は2026年1月7日午後10時から11日午後11時59分まで。さらに、Netflixでも7日午後10時からライブ本編映像を配信するほか、1月30日午後10時からカウコンの舞台裏を収めたメイキング映像を配信する。