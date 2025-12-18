2026年福袋は「体験型」がトレンド…“アイドルなりきり”や“一口馬主体験”　1億2000万円の純金「キャプテン翼」仰天福袋も登場

12月に入り、2026年の福袋が各社から次々と発表されている。

専門家によると、今回のトレンドは「体験型」で、アイドルになりきって撮影ができる福袋や、干支の午（うま）年にちなんだ「一口馬主体験」が注目されている。

また高島屋では、1人限定で「キャプテン翼」の純金製フィギュアなどをセットにした1億2000万円の福袋の販売を予定している。

2025年も残り2週間、そろそろ気になり始める「お正月のお楽しみ」といえば、「福袋」だ。

取材班：

どういった福袋を狙いたいですか？

街の人：

お料理に使えるものが欲しいです。

12月に入り、各社から次々と2026年の福袋が発表されている。

さまざまな福袋を買い続けて40年以上になる福袋専門家に、2026年のトレンドを聞いた。

福袋カレンダー運営・福袋専門家 ももジイさん：

体験型福袋が人気がありまして、最近は目立ってきています。

東武百貨店は、若い女性から大人気だという体験型福袋「私もアイドル！私推し福袋」を抽選販売する。

“昭和アイドル”になりきっての撮影体験に加え、自分の特大ポスターや缶バッジを作ることができる（税込み1万7000円、限定3組（1組2名まで））。

1億円超えの純金製「キャプテン翼」福袋も

一方、2026年の干支（えと）・午（うま）年にちなんだ貴重な体験型福袋もあった。

福袋カレンダー運営・福袋専門家 ももジイさん：

今回特に注目しているのが、高島屋の体験型福袋「一口馬主体験福袋」です（税込み2万260円）。

5人限定で、実際の競走馬デビューを控えた育成馬の中から1頭を選び、1年間限定で「馬主席」でのレース観戦や調教見学などを体験できる。

さらに高島屋には、衝撃価格の仰天福袋もあった。

取材班：

純金の「キャプテン翼」の福袋ですが、価格を見ますと、なんと1億2000万円となっています。

高島屋が販売を予定しているのは、大ヒット連載マンガ「キャプテン翼」の福袋で、価格は1億2000万円だという。

1人限定で、純金製のサッカーボールと特製フィギュアを販売する。

さらに、レジェンド原作者の高橋陽一さんのオフィスで似顔絵を描いてもらうことができる「超プレミアム」な体験型福袋だ。

応募の受け付けは2026年1月3日と4日の2日間、高島屋の各店舗で行われるという。

