ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しない意向を示した。17日（日本時間18日）、地元メディア「ドジャース・ネーション」が公式X（旧ツイッター）などで報じた。

ドジャース・ネーションによると、大会が開催される同時期にベッツの妻、ブリアンナ夫人が第3子を出産予定という。ドジャースネーションの公式Xではベッツが話している動画も公開され「彼女は僕がいなかったら、離婚するって言ってたんだ」とジョークを交えつつ、家族を最優先したい意向を示した。

ベッツは前回23年の第5回大会にアメリカ代表として出場し、スター軍団の1番打者として存在感を発揮。ただ、決勝では侍ジャパンと対戦し、2―3と1点を追う9回無死一塁でその後、ドジャースでチームメートとなった大谷翔平と対戦も痛恨のニゴロ併殺。これで2死になると、最後はトラウトが大谷に空振り三振に打ち取られゲームセット。世界一を逃した。

今年4月にヤンキース・ジャッジがアメリカ代表の主将としてWBC参戦を表明した際には「打診があればもちろん出たいと思っているよ」と出場に意欲を見せていたが、家族を第一に考え欠場する見通しとなった。