坂本昌行主演舞台『るつぼ The Crucible』“ダーク”なメインビジュアル公開 前田亜季、松崎祐介、瀧七海らが参加
俳優・坂本昌行が主演し、来年3月14日から29日に東京芸術劇場プレイハウスにて上演する『るつぼ The Crucible』のメインビジュアルが解禁された。
【写真】『Oslo』以来2度目！坂本昌行とタッグを組む上村聡史
今作は、『セールスマンの死』『橋からの眺め』など、今なお世界中で人気の高い劇作家アーサー・ミラーの代表作。1953年にはトニー賞 演劇作品賞を受賞し、以来各国で上演され続けている。
1692年にマサチューセッツ州セイラムで実際に起きた魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさを描く。欲望と不安が渦巻き、人々の間に疑心暗鬼が広がり、集団心理が熱に浮かされて「るつぼ」と化す様子を描いたこの作品は、今を生きる私たちに大きな問題を突きつける。現在、新国立劇場演劇部門芸術参与である上村聡史氏が演出を担当し、戯曲の面白さを最大限に引き出しながら、美しく力強い、魅力的な作品を作り上げる。
主人公であるジョン・プロクター役は坂本が演じ、『Oslo（オスロ）』以来2度目となる上村氏とのタッグを組む。そして彼の妻であるエリザベス・プロクター役に前田亜季。ジョン・ヘイル牧師役に松崎祐介。魔女裁判の発端となる少女アビゲイル・ウィリアムズ役に瀧七海。ほか、伊達暁、佐川和正、夏子、大滝寛、那須佐代子、大鷹明良、斎藤直樹、内田健介、浅野令子、米山千陽、長村航希、武田知久、星初音、安藤ゆり、山本毬愛らとともに、17世紀アメリカの実在した魔女裁判に挑む。
今回解禁されたのは、坂本、前田、松崎、瀧の４人によるメインビジュアル。17世紀のセイラムに暮らすそれぞれの人物が、各々の信念を胸にしながら鋭い眼差しを見せる、ダークな雰囲気を漂わせたビジュアルとなった。チケット一般販売は20日から開始される。
