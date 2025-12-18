ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇCM»£±Æ¡ÖÀ¨¤¤ìÔÂô¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬18Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È½éCM¡Ö¥È¥é¤È¿¹¥È¥é¡×È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·CM¤Î¡Èµ®ÉØ¿Í»Ñ¡É¤ÇÅÐ¾ì¡£¸×¤ÈÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ËÅö½é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤â¡Öº£¸å¤Î±éµ»¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡CM»£±Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ç¯¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¼«¿È¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ú°æÂô¡¦ËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ì¾Êª¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò½éÂÎ¸³¤·¤¿µÙ·Æ»þ´Ö¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢»ê¹â¤Î°ìÉÊ¤ËÀå¸Ý¡£¡ÖÀ¨¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì¡¢À¨¤¯¾åÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Îºî¤êÊý¤òÄ´¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð¤ß¡£¼«Âð¤ÇÌ£¤ÎºÆ¸½¤ò»î¤ß¤ë¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤¯ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÀ¨¤¤ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¹ë²Ú¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡ÖÀ¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤ª²Û»Ò¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡£È¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£