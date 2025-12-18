『ジャンプTOON』２つの大型施策スタート
集英社『ジャンプ』グループの縦読み漫画アプリ「ジャンプTOON」は、２つの大型施策をスタートさせた。
【画像】「タテマンガ新人賞」受賞作家による新連載4連弾
これまでは３話まで常時無料、４話以降は“待てば無料”もしくは有料で閲覧可能だった連載作品が、オリジナル連載作品(※一部除く)に限り、初回全話無料で読めるようになった。
「ジャンプTOON AWARD タテマンガ新人賞」は、「ジャンプTOON」編集部が主催する、同サービスでデビューする新人作家の発掘・育成を目指す漫画賞。2023年5月に募集を開始した本漫画賞には、毎年数多くの作品が届き、「ジャンプTOON」編集部や有名漫画家による審査をもとに、大賞ほか各賞の作品を選出。「ジャンプTOON」での連載に向け、準備してきた。
今回、「第1回ジャンプTOON AWARD」と「第2回ジャンプTOON AWARD」の一部受賞作家たちによる新連載が決定。新たに連載を開始する作品は、『ミリオンモージャ』『パーフェクトナンバー』『ノウワンダー』『きみの幕が上がる』の4作品。それぞれ、12月18日の『ミリオンモージャ』を皮切りに4日間連続で連載を開始する。
【画像】「タテマンガ新人賞」受賞作家による新連載4連弾
これまでは３話まで常時無料、４話以降は“待てば無料”もしくは有料で閲覧可能だった連載作品が、オリジナル連載作品(※一部除く)に限り、初回全話無料で読めるようになった。
「ジャンプTOON AWARD タテマンガ新人賞」は、「ジャンプTOON」編集部が主催する、同サービスでデビューする新人作家の発掘・育成を目指す漫画賞。2023年5月に募集を開始した本漫画賞には、毎年数多くの作品が届き、「ジャンプTOON」編集部や有名漫画家による審査をもとに、大賞ほか各賞の作品を選出。「ジャンプTOON」での連載に向け、準備してきた。
今回、「第1回ジャンプTOON AWARD」と「第2回ジャンプTOON AWARD」の一部受賞作家たちによる新連載が決定。新たに連載を開始する作品は、『ミリオンモージャ』『パーフェクトナンバー』『ノウワンダー』『きみの幕が上がる』の4作品。それぞれ、12月18日の『ミリオンモージャ』を皮切りに4日間連続で連載を開始する。