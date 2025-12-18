来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

５区候補・工藤「２分差ならひっくり返せる」

前回は目標の総合３位に一歩及ばず、４位。今季２位に躍進した出雲、５位の全日本で不在だったメンバーもエントリーにこぎ着け、チームは堂々、総合優勝を目標に掲げる。

就任４年目の花田勝彦監督がそのための必要条件に強調するのが「往路をエンジに染める」ことだ。キーマンは２人。２区が濃厚な山口智規（とものり）主将（４年）は日本インカレで１５００メートルと５０００メートルで２冠を達成。区間２位だった前回に続いて５区を担う工藤慎作（３年）は全日本８区で日本人歴代最高記録を更新した。

エースが居並ぶ２区に向け、山口智は「攻めた走りで先頭を争い、たすきをつなぐ」と語り、工藤は「（今の自分は）区間賞、区間新も手が届く位置にいる。トップから２分差までは十分、ひっくり返せる」。まずは往路を制すプランを描く二枚看板は、並々ならぬ覚悟を前面に出す。

過去３年連続で１区を務めた間瀬田純平（４年）、出雲、全日本の上位進出に貢献したルーキー鈴木琉胤（るい）に加え、ここに来て前回３区３位の山口竣平（２年）が復調。花田監督の「今年は本当にチャンスだと思う」との言葉に、確かな自信があふれた。（西井遼）