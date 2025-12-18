俳優の鈴木砂羽が、8年前に亡くなった大女優・野際陽子に描いてもらったという自身の似顔絵を公開。当時の写真と見比べて「こういう顔してた！」と盛り上がった。

【映像】野際陽子が描いた似顔絵

俳優の鈴木砂羽が、12月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。20代の頃、連続ドラマでたびたび共演したことをきっかけに「すごく可愛がっていただいた」という大先輩・野際陽子との思い出話に花を咲かせた。



鈴木は、20代の誕生日に野際からフェラガモの財布をもらったエピソードを披露。「はじめて女優さんからいただいた贈り物だ」と大感激したといい、「本当にうれしかった」と思い返す。ほかにも20年以上前にプレゼントされたヘレナルビンスタインのマニキュアを「薄めて薄めて、何回もシェイクして固まらないようにして、まだ持ってるんです」と明かした。

そして鈴木が「いろいろしてもらって、お返ししようがない」と言った際に野際が「あなたが立派な女優さんになられたら、あなたの後輩にそれをお返しすればいいんだから」と返した言葉が「心の宝物」になったと語った。

さらに当時、収録の合間に野際が「シュシュっと描いてくれた」という鈴木の似顔絵を公開すると、2人は鈴木が20代の頃の写真と見比べて「似てる」と大盛り上がり。

黒柳が「顎をちょっと細くした気配があって」と指摘すると鈴木は「そうそう。直してくれたんですけど、唇とか眉毛の角度がすごい上手だなと思って」と同調。「絵と似てるわね。目がちょっとキリっとなって」「似てますね、こういう顔してた」と互いに感想を述べ合い野際の画力を大絶賛した。

そして黒柳は「こういうの見ると懐かしく思いますよね。一番のお友達だったからね…（亡くなって）すごく残念」としんみり。しかし一息つくと「まあ、どっかで聞いてくれてると思いますから」と明るく切り替え、鈴木とともに笑顔で「野際さーん」とスタジオの向こうに手を振り、亡き人を偲んだ。

（『徹子の部屋』より）