「政策金利を0.75%程度に」日銀利上げの公算強まる…30年ぶりの高水準で変動型の住宅ローン金利にリスク懸念

日銀は18日から金融政策を決める会合を開きます。

政策金利を0.75％程度に引き上げる利上げに踏み切る公算が強まっています。

これまで日銀は6会合連続で政策を維持してきましたが、トランプ政権の関税政策が企業収益に与える影響は限定的で、2026年の春闘でも高い水準の賃上げが実現するとの見方が広がっています。

こうした中、政策金利を現在の0.5％程度から0.75％程度に引き上げる方向で議論することにしていて、決定すれば30年ぶりの高い水準となります。

影響する可能性が高いのが変動型の住宅ローン金利です。

現在、変動型で最も優遇されるケースでの大手5行の平均は0.75％程度ですが、4000万円を借り入れる場合、1.0％に上がると、総返済額で190万円ほど増えるほか、この先、金利が上がっていく可能性があります。

注意したいのが、変動型で「5年ルール」を選んだ場合です。

金利が上がっても、5年間は毎月の返済額を変わらなくするものですが、元本が減りにくくなるケースがあります。

12月時点で、固定型との金利差は1％以上あり、変動型は低く抑えられる状態が続いていますが、借入期間が長く、借入額が大きく、資金に余裕がないケースほど金利変動のリスクは大きくなります。

どのタイプが最適なのかを慎重に判断することが求められそうです。