「本当に使えます」ガラガラできる!福引抽せん機がカプセルトイに登場!
ターリンは、同社が手掛けるカプセルコレクションより「福引抽せん機5」(300円・2種類)を12月17日より順次発売する。
同商品は本当に使える小さな福引き抽せん器。20個の玉付きで回して遊ぶことができる。玉は金が1個、銀が1個、青・赤・黄がそれぞれ2個ずつ、白が12個。
この商品に、ターリンカプセルコレクション公式X(@tarlin_cc)は「年末年始の宴会にもおすすめ」とコメント。また「これ配信とかでも使えそう、楽しい」「フィギュアに使えるかな」と使い方を考える方も。
カラーもめでたい朱色と木色の2色展開。忘年会や新年会のお楽しみにも使えそうなアイテムだ。
【福引抽せん機５】全2種 \300(税込)※12月17日より順次発売予定https://t.co/x17Iu0Kq0V本当に使える小さな福引き抽せん器❗️20個の玉付きで当たりを引き当てよう！🔔🎉#ターリン #カプセルトイ pic.twitter.com/z1PWh2IDP4- ターリンカプセルコレクション【公式】 (@tarlin_cc) December 9, 2025
