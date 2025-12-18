JT、Ploom専用スティック「EVO」から「ハチミツ・レモン・クリスタル」が登場 - きりっと柑橘&ほどける甘さ
JTから、「Ploom(プルーム)」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO(エボ)」から、「エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル」が登場。12月16日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shopにて先方発売している。
「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランドで、厳選たばこ葉のみを使用し、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品。
今回新たに登場した「エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル」は、きりっとした柑橘とほどける甘さが調和した、ツインフレーバー。フレッシュなレモンカプセルのフレーバーを蜂蜜のとろける香りが包み込み、爽やかさとまろやかさの絶妙なハーモニーを愉しめるという。20本入りで、価格は550円。
2026年1月16日から順次、全国のコンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売する。
